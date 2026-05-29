MotoGp, oggi prove libere e prequalifiche Gp Italia: orari e dove vederle in tv

MotoGp, oggi prove libere e prequalifiche Gp Italia: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) - La MotoGp torna in pista. Oggi, venerdì 29 maggio, il motomondiale torna protagonista con le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d'Italia - in diretta tv e streaming - sul circuito del Mugello. I piloti tornano a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo d...

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, venerdì 29 maggio, il motomondiale torna protagonista con le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d’Italia – in diretta tv e streaming – sul circuito del Mugello. I piloti tornano a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio.

Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin.

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 29 maggio. Per la prima sessione di prove libere l’appuntamento è alle ore 10.45, mentre per le prequalifiche, che determineranno chi volerà direttamente al Q2 nelle qualifiche del sabato, si dovrà attendere le 15.

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)