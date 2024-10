Napoli, la sentenza è definitiva, ma è stata ridotta la pena per chi ha ucc...

Napoli, la sentenza è definitiva, ma è stata ridotta la pena per chi ha ucc...

Sentenza definitiva a Napoli: pena ridotta per l'assassino di Giogiò, giovane musicista ucciso in difesa di un amico. Caso considerato chiuso

Napoli: sentenza definitiva per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo

A Napoli, è stata emessa una sentenza definitiva con una pena ridotta per colui che ha assassinato Giovanbattista Cutolo, noto come Giogiò. Il giovane musicista, appartenente all’orchestra “Scarlatti Young”, ha perso la vita in piazza Municipio il 31 agosto mentre cercava di proteggere un amico da un gruppo di ragazzi, scaturita da una discussione legata a un motorino mal parcheggiato.

La tragica morte di un giovane musicista

Il caso è considerato chiuso dal punto di vista legale.