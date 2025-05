Napoli: Moretti (Pd), 'barbarie contro ragazze sempre più giovani, urge educazione'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Una ragazza di 14 anni, uccisa a colpi di pietra dall’ennesimo maschio incapace di accettare un rifiuto . 'L’ho uccisa perché mi aveva lasciato' ha ammesso l’assassino. L’età degli autori e delle vittime si abbassa sempre di più e questo ci deve spingere ad intervenire nel solo modo utile: l’educazione nelle scuole.

È già troppo tardi e troppe sono le ragazze che hanno pagato il prezzo più caro, quello della vita. Non c’è più mezzo secondo da perdere , c’è una generazione abituata ad una violenza sempre più efferata, come abbiamo visto nei recenti episodi di femmincidio . Se i maschi sono diseducati al confronto e al rispetto, allora la chiave è solo educarli. Gli uomini che non ammettono il proprio fallimento sono il vero disastro della cultura patriarcale , alla base della quale c’è ancora l’idea medievale e malsana che la donna sia di proprietà dell’uomo”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti .