Un gravissimo incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, 22 gennaio, nel centro di Napoli. un autista di un autobus Eav ha investito un pedone. L’uomo colpito dal mezzo pesante è rimasto graemente ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale.

Napoli, pedone investito da autista del bus: è in codice rosso

L’incidente è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri e le indagini sono ancora in corso. Il pedone, un uomo di circa 60 anni, si trovavain via Giordano Bruno, nella zona di Chiaia, nel centro di Napoli quando, almeno secondo le prime ricostruzioni, pare che abbia attraversato all’improvviso la strada, venendo travolto da un bus dell’Eav. L’uomo è stato subito soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso.

Napoli, pedone investito da autista del bus: la lettera del presidente Eav

Il presidente dell’Eav ha scrtto una lettera per l’autista della società dopo l’accaduto: “Siamo vicini a Luca, autista di Eav, assunto due anni fa, oggi pomeriggio (ieri, ndr) coinvolto in un brutto incidente a Napoli, via Giordano Bruno. Ho appena sentito Luca al telefono, turbato dell’accaduto, per rassicurarlo che l’azienda non lo lascerà solo. Gli accertamenti sono in corso , sembrerebbe da una primissima ricostruzione, che un pedone, circa sessant’anni, ha improvvisamente invaso la careggiata della strada e si è scontrato con il bus. Portato d’urgenza in codice rosso in ospedale. Ci auguriamo che le sue condizioni di salute non siano gravi. Come da prassi in attesa degli accertamenti da parte degli organi inquirenti, bus sequestrato e patente ritirata all’autista.”