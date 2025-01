Questa mattina, attorno alle ore 7:07, si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A8, in direzione Milano. Il sinistro si è verificato sul tratto compreso tra Busto Arsizio/SS336 e Castellanza. L’incidente ha coinvolto un veicolo, il quale è andato a schiantarsi contro un ostacolo.

Coinvolto un uomo nell’incidente di stamattina tra Busto Arsizio e Castellanza

Attualmente sembra essere coinvolta una persona: si tratta di un uomo. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sono arrivati sul luogo dell’incidente in codice rosso. Tra le squadre di emergenza coinvolte, la ATS di Novate, la Polizia Stradale di Novate e i Vigili del Fuoco di Milano – distaccamento Messina. Le operazioni sono state coordinate dalla Soreu dei Laghi, che ha gestito l’intervento sul campo per assicurare l’efficacia delle attività di soccorso e il ripristino della sicurezza stradale.

In corso gli accertamenti per comprendere le dinamiche che hanno portato all’incidente

Attualmente le autorità stanno svolgendo i rilievi per chiarire le cause dell’incidente e definire la dinamica. Nel mentre, si è al lavoro per garantire una rapida riapertura della carreggiata e limitare i disagi per gli automobilisti in transito sul tratto in questione dell’autostrada A8. L’area interessata è stata infatti circoscritta per agevolare le operazioni.