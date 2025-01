Il dramma di una notte tragica

La notte tra il 23 e il 24 novembre ha segnato un evento tragico per la comunità, con la morte di Ramy Elgaml in un incidente stradale. La puntata di martedì 21 gennaio del programma “È sempre Cartabianca” ha rivelato dettagli inquietanti sulla telefonata tra i carabinieri e il servizio di emergenza 118, che ha seguito l’incidente. Durante la chiamata, gli agenti hanno descritto la scena, evidenziando la gravità della situazione: “Noi abbiamo due ragazzi a terra, sono incoscienti. Ci servono subito un’automedica e ambulanza”. Queste parole, pronunciate con urgenza, hanno messo in luce la drammaticità del momento.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo quanto riportato nella telefonata, i due ragazzi coinvolti, Ramy e il suo amico Fares Bouzidi, erano fuggiti a bordo di un T-Max prima di cadere sul marciapiede. La comunicazione tra i carabinieri e l’operatore del 118 ha rivelato una certa confusione riguardo alle condizioni dei ragazzi. L’agente ha confermato che uno dei due sembrava rispondere, mentre l’altro, Ramy, non mostrava segni di vita. La richiesta di informazioni da parte dell’operatore, come “Svegli? Sì o no?”, ha messo in evidenza la necessità di una valutazione immediata della situazione.

Le procedure di emergenza in gioco

Durante la chiamata, l’operatore del 118 ha cercato di guidare i carabinieri nelle manovre di rianimazione. “Stiamo massaggiando”, ha riferito uno degli agenti, mentre l’operatore ha insistito per attivare il vivavoce, permettendo una comunicazione diretta con il collega che stava praticando il massaggio cardiaco. Le istruzioni fornite dall’operatore, come “Gli dia un pizzicotto forte tra il collo e la spalla”, evidenziano l’urgenza di stabilire se Ramy fosse in arresto cardiaco. La risposta negativa del carabiniere ha portato a un’ulteriore sollecitazione: “Ok, nel dubbio mani al centro del torace, una sopra l’altra, e iniziamo a spingere forte”. Queste frasi rivelano non solo la gravità della situazione, ma anche l’importanza di una risposta rapida e coordinata in situazioni di emergenza.