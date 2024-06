Napoli Pride: Ferrante (Fi), 'in piazza contro pregiudizi e intolleranza...

Napoli Pride: Ferrante (Fi), 'in piazza contro pregiudizi e intolleranza...

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “Oggi una delegazione di Forza Italia attraverserà le strade di Napoli per sostenere con orgoglio e spirito di libertà le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+. Sono al loro fianco nella sacrosanta battaglia finalizzata ad abbattere i pregiudiz...

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Oggi una delegazione di Forza Italia attraverserà le strade di Napoli per sostenere con orgoglio e spirito di libertà le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+. Sono al loro fianco nella sacrosanta battaglia finalizzata ad abbattere i pregiudizi e l’intolleranza, che ancora troppo spesso inquinano la nostra società". Lo afferma Tullio Ferrante, deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al Mit.

"Il Pride -rivendica- è un momento di gioia, di colore, di allegria e spensieratezza, nel quale ciascuno rivendica il proprio diritto ad essere ed ad amare, il proprio diritto a considerarsi famiglia, il proprio diritto ad essere liberi. Forza Italia, che è il partito della libertà e per la libertà, rimarca il proprio credo liberale e non lascia che questi temi siano appannaggio esclusivo della propaganda strumentale ed offensiva della sinistra, che tenta di appropriarsi di queste piazze gioiose strumentalizzandole ed alimentando in esse il seme dell’odio e dell’insulto verso l’avversario politico".

"I diritti civili vanno riconosciuti, garantiti e tutelati ove mancano: deve essere un impegno trasversale che non può ammettere lacerazioni o divisioni nella politica come nella società. La libertà -conclude Ferrante- è, ancora una volta, la bussola che ci guida e dove ci sono più diritti c’è più libertà ”.