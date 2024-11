Napoli: Tajani, 'volano per Paese, organizzare incontro periodico con consoli'

Napoli: Tajani, 'volano per Paese, organizzare incontro periodico con co...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Napoli dev'essere un volano per tutto il mezzogiorno e per il Paese. Istituire un rapporto costruttivo con il corpo consolare aiuta la città, i Paesi e l'Italia. Potremmo organizzare un incontro periodico al ministero degli Esteri sugli aspetti politici, economici, culturali e della crescita del turismo, legata anche a una presenza maggiore dello Stato, che deve sradicare la malapianta della malavita che può creare soltanto danni . e deve far mutare il clima a dispetto delle finalità illecite della malavita". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani alla presentazione dell’evento alla Farnesina "Napoli capitale del Mediterraneo: sviluppi e prospettive", in occasione del 50° Anniversario dalla fondazione del Corpo Consolare di Napoli.