Napolitano: Centinaio, 'l'uomo del servizio allo Stato per lo Stato' /Rpt

(Adnkronos) - Giorgio Napolitano ha "rappresentato un riferimento per la storia della nostra nazione. L'uomo del servizio reso allo Stato, per lo Stato". Lo ha affermato il vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, portando il saluto dell'Assemblea di Palazzo Madama al co...

(Adnkronos) – Giorgio Napolitano ha "rappresentato un riferimento per la storia della nostra nazione. L'uomo del servizio reso allo Stato, per lo Stato". Lo ha affermato il vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, portando il saluto dell'Assemblea di Palazzo Madama al convegno 'Dirigente politico, uomo delle Istituzioni, Presidente della Repubblica' organizzato nella sala Capitolare dalla Fondazione Gramsci, dall'Istituto per gli studi storici e dall'Associazione Giorgio Napolitano, alla presenza del presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**.

"Ha sempre cercato con la sua condotta -ha detto ancora Centinaio- di tenere un profilo alto: proteggere e valorizzare le istituzioni e renderle capaci di rispondere ai cambiamenti profondi subiti dalla società in questi ultimi decenni, su ogni versante della vita economica, sociale e civile del Paese. Alla persona e all'uomo di Stato non possono non essere riconosciute doti umane e politiche che hanno sempre camminato di pari passo con senso di responsabilità, grande cultura e coraggio. Infatti va dato atto che il presidente Napolitano ha compiuto scelte importanti, spesso difficili, rivelando in ogni passaggio una grande forza interiore, la stessa forza che lo ha guidato fino agli ultimi giorni della sua vita".