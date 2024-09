Natalia Estrada si confessa: "Ci sarà un motivo che mi potrebbe riportare in televisione?"

Nell'ultima intervista rilasciata a Repubblica, Natalia Estrada ha ribadito l'addio volontario alla televisione nel 2007, affermando di aver chiuso quel capitolo della sua vita. Nonostante le numerose offerte ricevute, inclusa una per il Festival di Sanremo e altre per condurre vari reality show in Spagna e in Italia, Natalia ha rifiutato categoricamente, mantenendo la sua posizione di non ritorno in TV. Pur gratificata dalla stima e dall'affetto del pubblico, la conduttrice ha rivelato di ritenere fondamentale saper dire no a proposte non in linea con i propri gusti.

Natalia Estrada, in una recente intervista rilasciata a Repubblica, ha esposto le sue riflessioni sui suoi trascorsi amorosi, su come si sta attualmente godendo la vita tra i cavalli, e sul suo addio volontario alla televisione nel 2007. “Non ho avuto disputa con la televisione, bensì ho preso la decisione di cambiare rotta nella vita. Ho concluso un capitolo della mia vita nel 2007, e ne ho cominciato uno nuovo. Adesso ho rapporti con la TV unicamente per partecipare a eventi e fare presenze legate al mondo degli equini e della natura”, ha spiegato. Alla domanda del giornalista se ci sarebbe qualcosa che la potrebbe far ritornare alla TV, Natalia ha ribadito per ben tre volte: “NO”.

“È un no categorico, nonostante io abbia ricevuto molte offerte invitanti, inclusa quella per il Festival di Sanremo per ben due volte. Alessia Marcuzzi mi ha pure chiamato per Boomerissima, Isole, Grandi Fratelli e per fare la guest star in vari talent show. Mi hanno anche proposto di essere opinionista di calcio e cuoca. Non posso non ringraziare tutti per l’attenzione che mi hanno riservato. La televisione mi ha regalato molto e non dimenticherò mai il pubblico che continua a stimarmi e dimostrarmi affetto. Ma la mia decisione è questa. Mi hanno offerto di condurre reality in Spagna e in Italia, e di far parte de L’Isola dei Famosi. Ma la mia risposta non cambia: è no. Ad ogni modo, non ne sono una grande fan, non apprezzo queste drammatiche confessioni che sembrano invitare alla vulnerabilità e mettono a nudo le persone davanti a tutti.” A parte i reality, Natalia ha anche rifiutato la proposta di partecipare al Festival di Sanremo. “Amadeus è una persona meravigliosa, sempre pronto a divertirsi e a diffondere vibrazioni positive. Con lui ho sempre avuto un’ottima sintonia lavorativa e condividiamo l’amore per i cavalli e la danza. Ma nonostante lui mi avesse invitato a Sanremo, avevo già chiuso quella porta nel mio passato.”

