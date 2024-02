Naufragio di Cutro, chiesti 20 anni per presunto scafista

La Procura di Crotone ha chiesto una condanna a vent’anni di reclusione per Gun Ufuk, un cittadino turco di 29 anni, ritenuto uno degli scafisti della “Summer love”, la barca carica di migranti naufragata il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro. Nel naufragio morirono 94 persone.

La scelta del rito abbreviato

Ufuk è l’unico dei 4 presunti scafisti processati ad aver scelto il rito abbreviato. Gli altri stanno ora affrontando un processo con rito ordinario.

Ufuk era stato catturato l’8 marzo dopo essere stato individuato in Austria, dove si era rifugiato.

Il presunto scafista è imputato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio colposo, e morte come conseguenza di altro delitto. Per tutti questi reati il pm Pasquale Festa ha chiesto, oltre ai 20 anni di carcere, anche la condanna a un risarcimento di 2,1 milioni di euro.

Il ritorno sulla spiaggia

Nel frattempo familiari e amici delle vittime torneranno sulla spiaggia di Steccato Cutro in occasione di una tre giorni organizzata dalla Rete 26 febbraio (che raggruppa oltre 400 associazioni del terzo settore) proprio in occasione dell’anniversario della tragedia. Il motto che unirà le varie iniziative è semplice: “Mai più morti in mare”.