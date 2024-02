L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Frassinoro, in provincia di Modena

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha fatto tremare la terra a Frassinoro, in provincia di Modena. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 6 della mattina di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato stamane una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Modena, in Emilia-Romagna.

Il terremoto, sulla base delle informazioni diramate dall’Istituto di rilevazione, ha avuto epicentro a 8 chilometri a ovest di Frassinoro un ipocentro con profondità pari a circa 4 chilometri. Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che non ci siano stati danni a cose o persone.

Terremoto a Modena: le scosse nelle vicinanze di Parma

Sono una manciata di minuti dopo il sisma che ha colpito Modena, altre tre scosse di terremoto sono state percepite questa volta nell’area vicino a Parma. In questo caso, le scosse sono state di entità un po’ più lieve e hanno raggiunto al massimo la potenza di 2.8 punti sulla scala Richter. Anche in questo caso, non sono stati registrati particolari danni.