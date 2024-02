Camper prende fuoco in un parcheggio: morte due persone

Camper prende fuoco in un parcheggio: morte due persone

Il camper è esploso nel parcheggio del Decathlon di Ferrara e ha preso fuoco: si indaga sulle cause

Una drammatica esplosione è avvenuta all’interno di un camper parcheggiato fuori dal Decathlon di Ferrara. Il mezzo ha preso fuoco e non ha dato scampo ai due italiani che erano al suo interno: si indaga sulle cause dell’incidente.

Camper prende fuoco a Ferrara: lo scoppio del bombole

L’incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri ed è costato la vita a due famigliari italiani che si trovavano all’interno di un camper parcheggiato fuori dal Decathlon di Ferrara. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, pare che il rogo sia partito dall’esplosione di due bombole Gpl che si trovavano sul mezzo. Al momento, l’identità delle due persone decedute sul camper non è ancora stata resa nota.

Camper prende fuoco a Ferrara: i soccorsi

I vigili del fuoco sono stati i primi a raggiungere via dei Ferarresi: i caschi rossi hanno spento velocemente le fiamme, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alle due persone che sono rimaste chiuse all’interno del camper, divorate dall’incendio. I pompieri hanno estratto i loro corpi già privi di vita e i medici del 118 hanno dichiarato il loro avvenuto decesso.