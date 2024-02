Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ad una coscia in una scuola a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Il fatto è accaduto poco dopo le 14:15 in un istituto professionale, al momento il giovane è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano. Un 17enne di Rozzano è stato identificato e ritenuto responsabile dell’aggressione.

Leggi anche: Figli con due mamme: giudicate illegittime le trascrizioni

16enne accoltellato a scuola

Il giovane, che non si sa ancora se fosse studente dell’istituto dove è avvenuto l’accoltellamento, è in gravi condizioni. Il 16enne, quando sono giunti i soccorsi sul posto, presentava un’ampia ferita e una grave emorragia. Inizialmente soccorso all’ingresso del centro di formazione di Afol Metropolitana, è stato successivamente trasportato cosciente all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è arrivato in codice rosso.

16enne accoltellato: identificato l’aggressore

I carabinieri hanno identificato e rintracciato un 17enne di Rozzano, ritenuto responsabile dell’aggressione. Secondo quanto si è appreso, il giovane sarebbe scappato subito dopo aver accoltellato il 16enne, ma è stato trovato poco dopo nel comune di residenza. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso, al momento sono ignote le cause dell’aggressione. Il 16enne, di Vernate, è stato colpito con un solo fendente.

Leggi anche: Protesta dei trattori: le ragioni del dissenso