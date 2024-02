L’orso M90 è stato abbattuto oggi in Bassa Val di Sole, in Trentino.

Nel corso del pomeriggio è stata data esecuzione al decreto firmato stamani dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

A rendere noto l’abbattimento dell’orso M90 è stato il dipartimento competente, con una nota in cui si spiega che una squadra del Corpo forestale ha identificato l’animale con il radiocollare:

«M90 era un animale pericoloso, secondo la scala di problematicità riportata nel Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace), alla luce della sua eccessiva confidenza e frequentazione di aree urbane e periurbane. Ben 20 azioni di dissuasione sono state portate a termine in modo compiuto sul plantigrado in questione, sia con cani che con munizioni in gomma, dardi esplodenti, luci e rumori, senza che ciò abbia prodotto di fatto alcun risultato significativo. Ciò nonostante, l’orso è rimasto attivo e con atteggiamento pericoloso anche durante i mesi invernali».