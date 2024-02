Nuova disposizione per la cattura e l’abbattimento dell’orso M90.

Abbattimento dell’orso M90, cos’è successo?

L’orso M90, ribattezzato “Sonny” dai difensori dei diritti degli animali, è l’ultimo plantigrado a rischiare vita in Trentino.

Tutto ha inizio quando l’esemplare ha seguito una coppia di ragazzi escursionisti, ma M90 è sempre stato solito avvicinarsi ai centri abitati per rovistare tra i cassonetti e mai ha avuto atteggiamenti aggressivi o rischiosi per la salute degli umani.

L’orso M90 va abbattuto

Il via libera per l’abbattimento è arrivato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che sostiene la necessità di intervenire e, questa decisione sembra essere in linea con le norme e con il piano Pacobace.

Nonostante tale richiesta, spetta comunque al Presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ordinare l’abbattimento oppure la cattura.

La protesta delle associazione ed animalisti per l’abbattimento per l’orso M90

La senatrice Michaela Biancofiore si è espressa in merito alla vicenda:

«Sorpresa amaramente dalla notizia che Ispra ha concesso il via libera all’abbattimento di M90, il plantigrado confidente che abita la Val di Sole. Le alternative a porre fine ad una vita senziente ci sono e ci renderebbero più umani nei confronti di una specie protetta che è stata reintrodotta proprio da noi uomini che, per mera speculazione economica trincerata dietro la funzione turistica, non abbiamo saputo far fronte alla gestione. È oggi compito quindi della politica rimediare al danno creato senza spargimenti di sangue in un’epoca cruenta nei confronti di persone e animali».

Gli animalisti sono pronti a scendere in piazza per difendere la vita dell’orso e degli altri animali selvatici del territorio, ai quali potrebbe toccare la stessa sorte.

Sabato 10 febbraio si terrà a Trento una manifestazione nazionale in difesa degli orsi. L’appuntamento è alle 14.00 a Piazza Dante.