La giornata del 7 febbraio si apre nel peggiore dei modi a Bolzano, dove alle prime luci dell’alba è avvenuto un pericoloso incidente che ha visto coinvolti due mezzi: un’automobile e un autobus. I due veicoli si sono scontrati ad alta velocità: nel sinistro sono rimaste ferite una decina di persone.

Incidente fra auto e autobus a Bolzano: la dinamica del sinistro

Sarebbero 8 le persone rimaste ferite nello scontro avvenuto intorno alle ore 6:45 della mattina di oggi, 7 febbraio 2024, fra le vie di Bolzano. Secondo le prime informazioni che sono state diramate sulla dinamica del sinistro, pare che il bus abbia colpito in pieno la fiancata del Suv all’altezza dell’incrocio tra via Sassari e via Resia. Il pullman era già pieno di persone e tra di loro sarebbero state in diverse a riportate delle ferite dopo lo scontro. Guai anche per l’automobilista, lesionato a seguito dell’impatto con il mezzo pesante.

Incidente fra auto e autobus a Bolzano: i soccorsi

Sul posto sono giunte in breve tempo cinque ambulanze, il medico di emergenza e i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona. I medici del 118 hanno fornito le prime cure ai feriti sul posto per poi iniziare i trasferimenti in ospedale. I carabinieri, invece, stanno cercando di fare luce sulle esatte responsabilità degli attori coinvolti nel sinistro.