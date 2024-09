Nel 2024, durante la trasmissione "Ballando con le Stelle", Barbara D'Urso ha dato il suo consenso a partecipare mentre Chiara Ferragni ha rifiutato. Viene inoltre suggerito che Milly Carlucci potrebbe aver mostrato interesse anche in Maria De Filippi.

Nel 2024, il noto show televisivo Ballando con le Stelle ha ottenuto successo con l'entrata di Barbara D'Urso nel cast. La popolare conduttrice è al centro delle discussioni per il suo ritorno in TV dopo essere stata esclusa da Mediaset. Nonostante la riluttanza a comparire in TV, ha accettato l'invito di Milly Carlucci a partecipare allo show come "ballerina per una notte". Carlucci ha cercato di coinvolgere anche Maria De Filippi e Chiara Ferragni, ma entrambe hanno rinunciato. Se confermata, sarà interessante vedere l'interazione tra D'Urso e Selvaggia Lucarelli, note per avere un rapporto teso. Il primo episodio di Ballando andrà in onda sabato 28 settembre alle 21.30 su Rai1, con 12 coppie di partecipanti.

Nel 2024, il talent show Ballando con le Stelle ha ottenuto un grande successo grazie all’inclusione di Barbara D’Urso nel suo cast. La celebre conduttrice televisiva, precedentemente vista come la “regina del pomeriggio” su Canale 5, è stata al centro delle discussioni per il suo possibile ritorno alla TV dopo essere stata rimossa da Mediaset. Nonostrante la sua riluttanza a comparire in TV, tranne che per un’apparizione a Domenica In e sui suoi social media, D’Urso ha accettato l’invito di Milly Carlucci a partecipare a Ballando con le Stelle in una veste diversa.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Candela, D’Urso parteciperà allo show come “ballerina per una notte”. Questa notizia ha seguito mesi di speculazioni sulla sua possibile partecipazione al programma, con voci che suggerivano che lei e Carlucci avessero cenato insieme a luglio per discuterne.

Oltre a D’Urso, Carlucci avrebbe espresso il desiderio di coinvolgere anche Maria De Filippi nel programma. Nonostante un colloquio telefonico con la conduttrice, De Filippi ha dichiarato a Nuovo TV che non sarebbe semplice organizzare una sua partecipazione. Chiara Ferragni, allo stesso modo, è stata corteggiata, ma ha deciso di rinunciare all’invito.

Se la partecipazione dovesse essere confermata, sarà affascinante vedere como “Barbarella” interagirà con Selvaggia Lucarelli. Le due donne non hanno un buon rapporto, tanto che in passato la D’Urso ha denunciato la giornalista per diffamazione, in risposta ad alcune sue dichiarazioni sul suo modo di condurre programmi televisivi. Come ha risposto Lucarelli alla voce della presenza della presentatrice a Ballando? Con il suo tipico umorismo: «Proprio nel giorno del mio pilates» ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio con un’immagine sull’ipotesi dell’arrivo di Barbara in TV.

Il primo episodio di Ballando sarà trasmesso sabato 28 settembre alle 21.30 su Rai1. I partecipanti che dimostreranno le loro abilità sulla pista da ballo con l’aiuto dei loro esperti maestri saranno 12.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Federica Nargi e Luca Favilla

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Alain Friedman e Giada Lini

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Tommaso Marini e Sophia Berto

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Furkan Palali ed Erica Martinelli