Nel territorio di Caserta, è stato ritrovato il corpo del quarantaduenne precedentemente dato per disperso a causa di una frana.

A seguito di una ricerca di quasi due settimane e mezzo, il corpo di Giuseppe Guadagnino, un uomo di 42 anni, è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco a San Felice a Cancello, Caserta. Guadagnino era stato segnalato come disperso a causa di una frana che ha colpito il paese collinare di Talanico. Il ritrovamento è avvenuto nel piccolo lago dell’ex cava Giglio, lo stesso luogo in cui era stata ritrovata la madre di Guadagnino, Agnese Milanese, 74 anni, anche lei dispersa in seguito alla stessa frana.