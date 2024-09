Nella regione di Ragusa, una lotta con coltelli ha portato a un morto e un ferito.

In una violenta rissa avvenuta stasera a Santa Croce Camerina, nel territorio di Ragusa, una persona ha perso la vita mentre un'altra è rimasta ferita. A quanto sembra, secondo quanto riportato da molte testimonianze raccolte dalle forze di polizia, due immigrati sono venuti ai ferri corti in mezzo...

In una violenta rissa avvenuta stasera a Santa Croce Camerina, nel territorio di Ragusa, una persona ha perso la vita mentre un’altra è rimasta ferita. A quanto sembra, secondo quanto riportato da molte testimonianze raccolte dalle forze di polizia, due immigrati sono venuti ai ferri corti in mezzo al centro del paese, a breve distanza dalla piazza principale e dal palazzo comunale. Uno dei contendenti è caduto a terra senza vita, colpito da vari colpi di pugnale; l’altro, ferito gravemente, è riuscito a fuggire prima che arrivassero i carabinieri. Si doveva svolgere a Santa Croce Camerina la celebrazione in onore di Santa Rosalia, con una processione prevista per domani. Come gesto di rispetto per la morte, sono stati annullati i fuochi d’artificio e il comune ha cancellato gli eventi previsti.