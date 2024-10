Nella vicenda della Strage di Erba, i magistrati hanno dichiarato che non ci ...

La richiesta di revisione del processo per la strage di Erba respinta dalla Corte d'Appello di Brescia: mancano elementi nuovi per cambiare l'esito della condanna

La Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di Olindo Romano e Rosa Bazzi di rivedere il processo legato alla strage di Erba. Secondo i magistrati, non ci sono elementi nuovi sufficienti a cambiare l’esito della condanna. Nella loro decisione, i giudici hanno sottolineato l’assenza di un complotto, presentando piuttosto un’analisi chiara e dettagliata degli eventi.

La richiesta, pur essendo procedurale, è stata ritenuta non valida poiché non porta innovazioni significative e non ha la capacità di modificare il giudizio di colpevolezza basato sulle prove già esaminate.