Nella zona di Livorno, si sono verificati allagamenti a causa di un'intensa pioggia di 200 millimetri caduti in soli 6 ore.

A causa di forti piogge, la situazione a San Vincenzo e Donoratico, in provincia di Livorno, è critica, con 200 mm di pioggia caduti in sole 6 ore. Il sindaco di San Vincenzo ha avviato il Centro operativo comunale e sospeso le attività scolastiche per il 24 settembre. Il sindaco di Donoratico ha chiesto di rimanere in casa a causa di possibili frane ed esondazioni. Il governatore Eugenio Giani ha segnalato la gravità del fenomeno meteorologico, con prevedibili allagamenti e ulteriori temporali in arrivo anche a Siena e Arezzo. La protezione civile regionale ha esteso l'allerta meteo per tutta la Toscana fino a mezzanotte.

A San Vincenzo, nella provincia di Livorno, i rilevamenti pluviometrici indicano che sono precipitati 200 millimetri di pioggia in sole sei ore. Attorno alle 18:30, il sindaco Paolo Riccucci ha avviato il Centro operativo comunale (Coc) in risposta alle condizioni meteorologiche sopraggiunte dopo le 16:00, decidendo precauzionalmente di sospendere le attività scolastiche di medie, elementari, asilo e nido, oltre al centro diurno, per la giornata del 24 settembre.

Anche a Donoratico la situazione risulta critica. Verso le 19:00, il sindaco di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha emesso un appello alla popolazione, pregandola di rimanere in casa data l’impossibilità di transito per le strade. Scarpellini ha riferito che da due ore lavoratori, volontari e forze dell’ordine municipali e provinciali sono in movimento, ma il rischio di frane e di esondazione dei fossi rende pericoloso qualsiasi spostamento.

Il governatore Eugenio Giani sottolinea su social media la gravità della situazione, rilevando che una significativa perturbazione sta colpendo l’area tra Cecina e San Vincenzo, con 200 mm di pioggia caduti nelle ultime sei ore, di cui 22 mm negli ultimi 15 minuti. Giani stima che l’intensità della pioggia stia causando allagamenti puntuali e che la perturbazione si estenderà verso l’interno nelle prossime ore.

Inoltre, il governatore segnala temporali in corso anche lungo la costa centrale e tra Siena e Arezzo, con raffiche di 22 mm in 15 minuti a Pomarance, in provincia di Pisa. Presumibilmente la medesima area sarà interessata da temporali nelle prossime ore, sebbene con piogge meno intense. Infine, Giani ha riportato che in mare, di fronte alla regione, si stanno formando altri nuclei di temporali che si sposteranno verso l’interno nel giro delle prossime 1-2 ore, portando con sé fenomeni localmente forti.

La sala di protezione civile regionale ha deciso di prolungare il codice giallo per condizioni meteorologiche avverse fino a mezzanotte, estendendo l’allerta a tutta la Toscana.