Neonati deceduti, "L'analisi sulla detenzione di Chiara è ancora in fase di ...

Neonati deceduti, "L'analisi sulla detenzione di Chiara è ancora in fase di ...

I giudici del Tribunale del Riesame di Bologna stanno valutando se mantenere Chiara Petrolini in carcere, dopo che la giovane di 21 anni è stata accusata di omicidio e sottrazione di cadavere. Questo avviene in seguito al ritrovamento dei resti di due neonati, partoriti da lei nel giardino della propria abitazione a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.

La situazione di Chiara Petrolini

Chiara non era presente all’udienza riservata, durante la quale si sta discutendo la sua situazione. Attualmente è agli arresti domiciliari, ma la Procura ha presentato un appello per chiedere la detenzione in carcere. L’avvocato di Petrolini, Nicola Tria, ha dichiarato che, considerando il rischio di ripetizione del reato, si ritiene che gli arresti domiciliari siano una misura adeguata. La decisione finale del Tribunale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.