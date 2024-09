Neonati sepolti in giardino: effettuato un nuovo sopralluogo dei RIS nella vi...

È stato effettuato un nuovo sopralluogo dopo il ritrovamento dei due neonati sepolti in giardino a Parma. I militari sono arrivati poco dopo le 12.30 di oggi, martedì 17 settembre, insieme alla pm incaricata del caso Francesca Arienti e ad un medico legale.

Neonati trovati morti: nuovo sopralluogo nella villetta

Sul luogo sotto sequestro era presente anche l’avvocato Nicola Tria, del foro di Reggio Emilia, difensore di Chiara Petrolini: la studentessa 22enne accusata dei reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Le indagini dei RIS

Il gruppo si è diretto sul retro dell’abitazione dove si trova la porzione di giardino dove lo scorso 9 agosto è stato scoperto, semi-sepolto, il corpicino di un neonato, che sarebbe nato vivo. Nella stessa porzione di giardino, gli inquirenti hanno dissepolto i resti di un altro neonato, la cui nascita risalirebbe a oltre un anno fa.

Non è chiaro cosa stiano cercando. Sul posto presenti gli inquirenti e probabilmente uno specialista nominato per gli scavi.

I risultati del test del Dna

Gli esami del Dna hanno confermato che la madre del piccolo, nato vivo dopo una gestazione di almeno 40 settimane, è Chiara Petrolini. Al momento la 22enne resta a piede libero, in quanto non sussistono gli elementi per una misura cautelare.