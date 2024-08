Un neonato di appena due mesi è morto la notte tra il 20 e il 21 agosto in una casa famiglia di Viareggio, in provincia di Lucca.

Neonato di due mesi muore nel sonno

Il drammatico evento è stato reso noto dagli operatori della struttura, che hanno lanciato l’allarme dopo aver scoperto il corpo senza vita del piccolo. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è la possibilità che si sia trattato di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), comunemente conosciuta come “morte in culla”, una delle principali cause di decesso nei bambini al di sotto di un anno di età, con una maggiore incidenza tra uno e cinque mesi. Tuttavia, la Procura ha deciso di approfondire le indagini, considerando che il piccolo era nato positivo alla cocaina.

I genitori erano in riabilitazione

Figlio di genitori con problemi di tossicodipendenza, il bambino era stato affidato alla casa famiglia per garantirne la sicurezza. La madre e il padre, che avevano avuto l’opportunità di vedere il figlio poche ore prima del decesso, stavano seguendo un percorso di disintossicazione nel tentativo di riottenere la custodia. Le autorità competenti hanno disposto l’autopsia, che dovrà chiarire se la presenza della sostanza nel corpo del neonato possa aver contribuito alla sua morte prematura.