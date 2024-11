Una decisione inaspettata

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha destituito il suo popolare ministro della difesa, Yoav Gallant, in un annuncio sorprendente che arriva in un momento di conflitto su più fronti nella regione. Questo passo, inaspettato per molti, segna una svolta significativa nella gestione della crisi in corso, in particolare riguardo alla guerra in Gaza.

Netanyahu ha giustificato la sua decisione citando “gaps significativi” e una “crisi di fiducia” tra lui e Gallant. In un contesto di guerra, ha sottolineato l’importanza di una fiducia totale tra il primo ministro e il ministro della difesa, affermando che, sebbene inizialmente ci fosse una collaborazione fruttuosa, negli ultimi mesi questa fiducia si è deteriorata.

Strategie in conflitto

Le divergenze tra Netanyahu e Gallant sono emerse chiaramente nel corso del conflitto. Mentre Netanyahu ha insistito su una pressione militare continua su Hamas, Gallant ha adottato un approccio più pragmatico, suggerendo che l’uso della forza militare potrebbe creare le condizioni necessarie per un accordo diplomatico temporaneo, utile per riportare a casa gli ostaggi. Questa differenza di vedute ha alimentato le tensioni all’interno del governo, con molte famiglie di ostaggi che accusano Netanyahu di ostacolare un possibile accordo per mantenere il suo potere.

In un contesto di crescente insoddisfazione popolare e proteste contro il governo, la decisione di Netanyahu di rimuovere Gallant ha suscitato ulteriori preoccupazioni. I partner di governo di Netanyahu, noti per le loro posizioni intransigenti, hanno minacciato di far cadere l’esecutivo se il primo ministro dovesse concedere qualcosa a Hamas, aumentando il rischio di elezioni anticipate in un momento in cui la sua popolarità è in calo.

Un momento delicato per Israele

La destituzione di Gallant avviene in un periodo particolarmente critico per le forze israeliane, che si trovano ancora impegnate in Gaza, oltre un anno dopo l’invasione del territorio. Inoltre, le truppe israeliane stanno intensificando le operazioni contro i militanti di Hezbollah in Libano, mentre si registrano scontri con gruppi sostenuti dall’Iran in Iraq, Siria e Yemen. La situazione è ulteriormente complicata dalla minaccia di ritorsioni iraniane, in risposta a recenti attacchi israeliani.

La decisione di Netanyahu di destituire Gallant è stata interpretata anche come una mossa strategica per sfruttare l’attenzione mediatica internazionale, in particolare durante le elezioni statunitensi, quando l’attenzione è rivolta altrove. Gallant, noto per il suo approccio diretto e la sua esperienza militare, ha dichiarato che la sicurezza dello Stato di Israele è sempre stata e rimarrà la sua missione principale.

Con la nomina di Israel Katz come nuovo ministro della difesa, Netanyahu ha scelto un fedelissimo, ma con poca esperienza militare. Katz, già ministro degli esteri, dovrà affrontare sfide enormi in un contesto di crescente instabilità e conflitto. La situazione in Israele rimane tesa, con la popolazione che attende di vedere come si evolverà la strategia del governo e quali saranno le conseguenze di questa mossa politica.