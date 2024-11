Neve anticipata in Alto Adige: un inizio d'inverno sorprendente

Un risveglio inaspettato

Questa mattina, l’Alto Adige si è presentato con un paesaggio imbiancato, frutto del passaggio di una perturbazione che ha colpito la regione durante la notte. In particolare, la val Ridanna ha registrato accumuli di neve pari a 20 centimetri, mentre nelle altre valli, da Resia fino in Pusteria, si sono registrati tra i 10 e i 15 centimetri. Questo evento meteorologico, inconsueto per il periodo, ha sorpreso molti residenti e turisti, portando con sé un’atmosfera magica e invernale.

Disagi alla viabilità

Nonostante la bellezza del paesaggio innevato, l’anticipo d’inverno ha causato diversi problemi alla viabilità. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per recuperare circa una trentina di mezzi rimasti bloccati, incidentati o usciti di strada a causa del manto stradale scivoloso. Le autorità locali hanno raccomandato prudenza agli automobilisti, sottolineando l’importanza di equipaggiare i veicoli con pneumatici invernali e di adottare una guida cauta in queste condizioni. La situazione è stata monitorata costantemente, con interventi tempestivi per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Nel corso della giornata, le nubi tenderanno a diradarsi grazie all’arrivo di un vento da nord, portando a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il tempo si prevede generalmente soleggiato, con temperature che rimarranno invernali, raggiungendo una massima di sei gradi a Bolzano. Tuttavia, a nord, ci saranno annuvolamenti a tratti con possibili deboli nevicate verso sera. Le previsioni per il fine settimana indicano un tempo prevalentemente soleggiato, con qualche nube in transito sabato e un’alternanza di sole e nubi alte domenica. Lunedì, la giornata inizierà con locali formazioni di nubi basse, mentre altrove il tempo sarà perlopiù soleggiato. Martedì, invece, si prevede un aumento della nuvolosità, segnalando un possibile cambiamento nelle condizioni atmosferiche.