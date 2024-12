Neve e freddo in Sardegna: un inverno da ricordare

Un inverno imbiancato

Negli ultimi giorni, la Sardegna ha vissuto un inverno straordinario, con nevicate che hanno imbiancato le cime più alte del Gennargentu. A 1400 metri sul livello del mare, sono stati registrati ben 22 centimetri di neve, mentre a 1600 metri, sul Bruncuspina, la situazione è stata ancora più spettacolare con 30 centimetri di fiocchi bianchi. Questi eventi meteorologici, secondo i dati forniti da Baku meteo, hanno creato un paesaggio da cartolina, attirando l’attenzione di residenti e turisti.

Temperature rigide e instabilità atmosferica

Nonostante le meravigliose nevicate, le temperature in Sardegna sono rimaste rigide. Sui rilievi del Nuorese, i termometri hanno registrato valori sottozero, mentre sulle coste meno colpite dalla perturbazione, come la parte sud-orientale dell’isola, le massime non hanno superato i 12 gradi. Questo contrasto climatico ha portato a una situazione di instabilità atmosferica, con piogge e temporali che continuano a colpire la parte occidentale dell’isola. La protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità ordinaria per 273 comuni, evidenziando la necessità di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche.

Prospettive future e impatti locali

Per oggi, non sono previste ulteriori nevicate, ma l’instabilità atmosferica dovrebbe persistere fino a mercoledì. Questo scenario potrebbe influenzare non solo le attività quotidiane dei sardi, ma anche il turismo invernale, che potrebbe beneficiare di queste condizioni uniche. Le campagne circostanti Desulo, a poco meno di 1300 metri, e i monti del Limbara in Gallura, hanno anch’essi ricevuto una copertura nevosa, rendendo l’intera regione un luogo ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali. La bellezza dei paesaggi innevati, unita alla freschezza dell’aria invernale, offre un’esperienza unica per chi decide di esplorare queste terre.