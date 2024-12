Un inverno imbiancato

Negli ultimi giorni, l’Appennino emiliano-romagnolo ha vissuto un’importante ondata di neve, con accumuli significativi che hanno interessato diverse località. Dalla Romagna fino al Piacentino, le montagne si sono vestite di bianco, creando scenari incantevoli e attirando l’attenzione di residenti e turisti. In particolare, nel Modenese, si registrano circa venti centimetri di neve a Frassinoro e al Passo delle Radici, dove le precipitazioni continuano a cadere incessantemente.

Accumuli significativi e impatti locali

Le nevicate non si sono limitate alle quote più elevate. Anche a quote più basse, come a Palagano e Lama Mocogno, si sono registrati oltre dieci centimetri di neve. Le località del Frignano, come Serramazzoni e Pavullo, hanno visto un incremento delle precipitazioni, mentre la zona di Fanano, Sestola e Montecreto è stata colpita da un manto bianco che ha reso il paesaggio ancora più suggestivo. Questo fenomeno meteorologico ha portato anche a disagi per la viabilità, con strade che necessitano di interventi per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Effetti sulle aree pedecollinari e di pianura

Non solo le montagne, ma anche le aree pedecollinari e alcune zone di pianura nel Parmense e nel Piacentino hanno visto la caduta di acqua mista a neve. Questo mix di precipitazioni ha creato situazioni di attenzione, poiché le temperature oscillanti possono portare a fenomeni di gelate notturne. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la funzionalità dei servizi pubblici. La neve, sebbene affascinante, porta con sé anche sfide che richiedono una gestione attenta e tempestiva.