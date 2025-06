No Profit: enogastronomia in campo per ricerca oncologia pediatrica, torna 'Buonissimi'

No Profit: enogastronomia in campo per ricerca oncologia pediatrica, torna ...

Salerno, 20 giu. (Labitalia) – Svelati tutti i nomi di 'Buonissimi', l’evento benefico a sostegno della ricerca scientifica in oncologia pediatrica, giunto alla sua settima edizione e che si svolgerà lunedì 23 giugno, dalle 20:30, al Marina d’Arechi – Port Village a Salerno. La manifestazione, come ogni anno, vedrà volti e voci note coinvolte attivamente alla causa: Pippo Pelo e Adriana Petro di radio KissKiss, nonché l'opinionista Rossella Erra.

Anche quest’anno l’Associazione Open Odv – oncologia pediatrica e neuroblastoma, con l’evento 'Buonissimi' conferma l’impegno di raccogliere fondi per i progetti di ricerca scientifica avanzata. Prosegue quindi il percorso di medicina personalizzata e innovativa, con un’attenzione particolare al ruolo dell’editing genomico e delle nuove terapie biologiche nei tumori pediatrici. Organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, 'Buonissimi 2025' vedrà riuniti i protagonisti del mondo enogastronomico: chef e chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticcieri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender. Grande attenzione anche quest’anno alla sostenibilità e all’offerta senza glutine.

Anna Maria Alfani, presidente dell’Associazione Open OdV, ha dichiarato: “'Buonissimi' è un momento di festa che porta con sé un messaggio forte: sostenere la ricerca per offrire ai bambini cure sempre più efficaci e personalizzate. Grazie alla generosità di tanti, possiamo continuare a investire in studi fondamentali per migliorare le prospettive di guarigione”. Il professor Mario Capasso, coordinatore scientifico del progetto sostenuto, ha sottolineato: “La ricerca sui tumori pediatrici non si ferma. Stiamo lavorando su strategie sempre più mirate, come l’immunoterapia e la medicina di precisione, in collaborazione con altri centri di ricerca, per dare ad ogni bambino la possibilità di ricevere la cura giusta al momento giusto”.

Anche Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi, ha rinnovato il sostegno all’iniziativa: “Siamo felici di accogliere ancora una volta Buonissimi nella marina del porto di Arechi. Sarà una serata speciale, dove il gusto incontra la solidarietà e la bellezza del nostro territorio". E per Paola Pignataro e Silvana Tortorella: "'Buonissimi' è passione e impegno. Ogni edizione è una sfida, un’opportunità per coinvolgere sempre più amici e aziende in un progetto che fa bene e fa del bene. Siamo felici di avere al nostro fianco, anche quest’anno, tanti amici che condividono con noi questo entusiasmo. Come Roberto Jannelli e Rosario Augusto, che faranno da supporter per il dopo cena sulla Terrazza, dove si concluderà la nostra passeggiata enogastronomica”.