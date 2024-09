"Non è stata ricevuta nessuna scusa" in relazione all'episodio di violenza di gruppo avvenuto a Palermo.

"Non è stata ricevuta nessuna scusa" in relazione all'episodio di violenza d...

"Non è stata ricevuta nessuna scusa" in relazione all'episodio di violenza d...

Le richieste di condanne fino a 12 anni sono state rivolte a sei giovani accusati di aggressione sessuale a una 19enne a Palermo nel luglio dell'anno scorso. L'episodio è avvenuto in un cantiere abbandonato e uno degli accusati avrebbe registrato l'intero evento con il suo cellulare. L'avvocato Carla Garofalo ha notato in tribunale che nessuno degli imputati si è scusato con la vittima.

Le richieste di sentenza sono state formulate per l’aggressione sessuale avvenuta al Foro Italico a Palermo nel luglio dell’anno scorso. I sei giovani accusati del reato hanno ricevuto richieste di pena fino a 12 anni ciascuno, accusati di aver abusato sessualmente della giovane 19enne in un cantiere in disuso. Si sostiene che uno di loro abbia registrato l’intera scena con il suo telefono. L’avvocato Carla Garofalo ha precisato in tribunale che “nessuno dei ragazzi si è scusato con la vittima”.