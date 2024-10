Piogge abbondanti a Perugia: Vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi, nessun rischio per la popolazione. Emergenza 112 con trenta chiamate in attesa. Allagamenti, alberi caduti e smottamenti principali operazioni. Situazione critica a Colombella, allagamenti anche a Ponte Valleceppi e Ponte San Giovanni. Vigili del fuoco in costante collegamento con Protezione civile per interventi necessari

Dopo le abbondanti piogge che hanno colpito il territorio di Perugia, i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi. Al momento, non emergono rischi per la popolazione. Le richieste al numero di emergenza 112 continuano a crescere, con circa trenta chiamate in attesa di risposta. I pompieri hanno comunicato di essere impegnati in una decina di operazioni, principalmente per affrontare allagamenti, alberi caduti e piccoli smottamenti. La situazione più critica si trova a Colombella, dove un torrente ha superato il livello di allerta. A Ponte Valleceppi, un allagamento stradale si è verificato a causa dell’intasamento dei canali di drenaggio. Alcuni sottopassi nella zona di Ponte San Giovanni e Ponte Felcino risultano anch’essi allagati. Allagamenti sporadici sono stati riscontrati anche lungo la Strada dei Loggi. I vigili del fuoco mantengono un costante collegamento con il Centro polifunzionale della Protezione civile regionale per seguire l’evoluzione della situazione e pianificare gli interventi necessari