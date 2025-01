Nuove regole per i monopattini: cosa cambia per i viaggiatori

Il contesto delle nuove regole

Il 14 dicembre scorso, il Codice della Strada ha subito importanti modifiche che riguardano anche l’uso dei monopattini elettrici. Questi mezzi di trasporto, sempre più popolari nelle città italiane, sono stati oggetto di nuove normative che mirano a garantire maggiore sicurezza per gli utenti della strada. A Milano, dove l’uso dei monopattini è particolarmente diffuso, le autorità hanno iniziato a implementare controlli più severi per far rispettare le nuove disposizioni.

Obbligo del casco e sanzioni

Una delle principali novità riguarda l’obbligo di indossare il casco per chi utilizza il monopattino. Questa misura è stata introdotta per ridurre il numero di incidenti e garantire una maggiore protezione per i conducenti. Tuttavia, i dati mostrano che già 201 persone sono state multate per non aver rispettato questa regola. Inoltre, sono state sanzionate 33 persone per aver viaggiato in due sullo stesso monopattino, una pratica che non solo è pericolosa, ma anche contraria alle nuove normative.

Le reazioni dei cittadini

Le nuove regole hanno suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini. Da un lato, molti apprezzano l’attenzione alla sicurezza, mentre dall’altro ci sono coloro che ritengono che le sanzioni siano eccessive e che non affrontino le vere problematiche legate all’uso dei monopattini. Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per la mancanza di infrastrutture adeguate, come piste ciclabili dedicate, che potrebbero migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada. È fondamentale che le autorità locali non solo implementino regole, ma anche investano in infrastrutture che supportino un uso sicuro dei monopattini.