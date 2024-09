Nei supermercati di tutta Italia sta arrivando una grande novità: si tratta della Nutella vegana in versione plant based, ossia senza ingredienti di origine animale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo prodotto in commercio.

Gli ingredienti della Nutella vegana

Tappo verde e un’etichetta rinnovata: la celebre crema spalmabile Ferrero abbandona il latte, almeno in questa versione, diventando 100% vegetale. La sostituzione è avvenuta, non come si pensava inizialmente con latte di soia o ad altre bevande vegetali, ma la ricetta utilizza ceci e sciroppo di riso.

Questa la lista degli ingredienti presenti sulla confezione:

Zucchero

Olio di palma

Nocciole (13%)

Ceci

Cacao magro (7,4%)

Sciroppo di riso in polvere

Emulsionanti: lecitine (soia)

Sale

Aromi

“I ceci e lo sciroppo di riso sono stati accuratamente identificati dal nostro team di Ricerca e Sviluppo come la giusta combinazione di ingredienti vegetali in grado di sostituire il latte e garantire l’inconfondibile esperienza di Nutella. Ad esempio, lo sciroppo di riso consente di ottenere la stessa delicata dolcezza del latte in polvere, mentre i ceci hanno un gusto ed una consistenza così bilanciate da integrarsi perfettamente con gli altri ingredienti della ricetta”, ha dichiarato l’azienda nel suo comunicato.

Tuttavia, nonostante i cambiamenti degli ingredienti, l’azienda garantisce ai consumatori l’inconfondibile gusto e la cremosità della storica crema.

Il costo della Nutella vegana

La nuova Nutella 100% vegetale sarà disponibile in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350 grammi al prezzo di 4,49 euro. La distribuzione più ampia, invece, avverrà nel 2025.

La produzione della Nutella vegana

La Nutella vegana è certificata come “Vegan Approved” dalla Vegetarian Society, la società vegetariana che garantisce per le opzioni vegane di alta qualità. Inoltre, il nuovo prodotto Ferrero è realizzato in Italia presso lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino.