Ofelia Passaponti è stata incoronata come la nuova Miss Italia. Tuttavia, non è l'unica a godere di fama in quanto anche il suo compagno è noto al pubblico.

La nuova Miss Italia si chiama Ofelia Passaponti, incoronata a Porto San Giorgio. La competizione è organizzata da Patrizia Mirigliani e si svolge online dal 2019. Passaponti, originaria di Siena e appassionata di pallavolo, si sta preparando alla laurea in Strategie e Tecniche della Comunicazione. È la sesta toscana a vincere il titolo di Miss Italia. Ha una relazione con il giocatore di basket Federico Casoni e potrebbe apparire in Honduras il prossimo febbraio.

Ofelia Passaponti, la nuova Miss Italia e vincitrice della fascia di Miss Toscana, ha raggiunto l’onore di diventare la sesta toscana a vincere il titolo, si unisce a Rossana Martini (1946), Margareta Veroni (1973), Cinzia Lenzi (1980), Denny Mendez (1996), e Rachele Risaliti (2016).

Passaponti, nata il 20 giugno 2000, vive a Siena e si sta preparando a ricevere un master in Strategie e Tecniche della Comunicazione. È anche un’appassionata di pallavolo e lavora come hostess. Ha dichiarato: “Sto studiando comunicazione e amo il mondo della moda. Miss Italia offre l’opportunità perfetta per unire queste due passioni”.

Inoltre, Passaponti ha una relazione con la star del basket Federico Casoni, che vanta due metri di altezza e un contratto professionale con la Lega Nazionale Pallacanestro. Posibilmente, Ofelia apparirà in Hondurus nel prossimo febbraio, se sarà fortunata.