Microsoft ha annunciato il lancio di Office 2024, la nuova versione non in abbonamento della sua popolare suite di produttività, disponibile per PC e Mac.

Office 2024 senza abbonamento: la novità di Microsoft per il prossimo anno

Questa versione include aggiornamenti di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook, con miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di funzionalità.

Outlook ha ricevuto nuove funzionalità per la ricerca e, nella versione per Mac, ora permette di personalizzare i gesti di scorrimento. Excel è più veloce, anche con più fogli aperti, e ha introdotto nuove funzioni per la gestione del testo e degli array. Per la creazione di contenuti, PowerPoint consente di integrare video live e registrare narrazioni, mentre OneNote offre una modalità schermo intero ottimizzata per l’uso con penne digitali.

Microsoft annuncia: Office 2024 è senza abbonamento

La suite richiede Windows 10 o 11, o le ultime tre versioni di macOS, insieme a un account Microsoft e una connessione Internet per l’attivazione. Office 2024 sarà disponibile in due versioni: Office Home 2024 a 149,99 euro, che include Word, Excel, PowerPoint e OneNote, e Office Home & Business 2024 a 249,99 euro, che aggiunge Outlook e il supporto per l’uso commerciale.

Entrambe le versioni possono essere acquistate su Microsoft.com o presso i principali rivenditori online, e per le aziende con almeno cinque utenti sarà disponibile anche la versione LTSC 2024, pensata per ambienti di lavoro ibridi.