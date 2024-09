Ogni giorno a Venezia si registra un episodio di borseggio.

A Venezia, il fenomeno dei borseggi è in aumento, con un incidente registrato ogni giorno, secondo le statistiche più recenti. La maggior parte di questi reati sono commessi principalmente da giovanissimi. Da gennaio, la questura ha emesso 30 fogli di via e ha documentato oltre 170 violazioni. A t...

A Venezia, il fenomeno dei borseggi è in aumento, con un incidente registrato ogni giorno, secondo le statistiche più recenti. La maggior parte di questi reati sono commessi principalmente da giovanissimi. Da gennaio, la questura ha emesso 30 fogli di via e ha documentato oltre 170 violazioni. A tali numeri si uniscono i 64 borseggiatori arrestati dalla polizia municipale. I loro bersagli preferiti sono i turisti e gli anziani. Si infiltrano nelle chiese, si nascondono nelle calli o salgono sui vaporetti per perpetrare i loro crimini, mettendo le mani nelle borse, negli zaini e nelle tasche di giacche e pantaloni.