Ok del Consiglio dei Ministri sulla manovra. Previsti interventi per un total...

Ok del Consiglio dei Ministri sulla manovra. Previsti interventi per un total...

Nuova manovra economica: investimenti, "Carta per i nuovi nati" e potenziamenti per pensioni e congedi parentali

Il governo ha dato il via libera alla nuova manovra economica. Secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Economia, il disegno di legge di bilancio riflette un approccio responsabile e serio nelle misure economiche adottate finora. Questa manovra prevede investimenti che porteranno a un impatto complessivo di circa 30 miliardi per il 2025, 35 miliardi per il 2026 e oltre 40 miliardi per il 2027.

Carta per i nuovi nati

La “Carta per i nuovi nati” offre 1000 euro ai genitori con un Isee fino a 40 mila euro, per aiutare a coprire le prime spese associate alla nascita di un bambino.

Congedi parentali

Sono state confermate e ampliate le disposizioni riguardanti i congedi parentali.

Pensioni

Si mantengono le misure già attuate lo scorso anno, con potenziamenti per i lavoratori, sia pubblici che privati, che decidono di rimanere attivi anche al raggiungimento dell’età pensionabile.

Infine, la manovra prevede che il bonus per la frequenza degli asili nido non venga incluso nel calcolo dell’Isee.