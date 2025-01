Oliviero Toscani lotta in ospedale: la testimonianza della moglie

Oliviero Toscani, il noto fotografo di 82 anni, è ricoverato in gravi condizioni. La moglie ha commentato nelle ultime ore la drammatica notizia.

Oliviero Toscani, noto fotografo di 82 anni, è attualmente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, nel Livornese. Secondo quanto emerso, è stato trasportato in ospedale a causa di un improvviso malore e le sue condizioni sarebbero gravi. La moglie ha commentato nelle ultime ore la notizia drammatica.

Oliviero Toscani ricoverato d’urgenza: il messaggio straziante della moglie

“Sembra una strada senza ritorno“, dice la moglie Kirsti, come riporta la Repubblica.

Attualmente, le condizioni cliniche di Toscani sarebbero stabili, sebbene gravi. È ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Cecina con prognosi riservata e un quadro complessivo molto grave.

Il fotografo è stato ricoverato ieri mattina a causa di un peggioramento del suo stato di salute. Due anni fa gli è stata diagnosticata una malattia rara e incurabile, l’amiloidosi, la quale era stata resa nota dallo stesso Toscani lo scorso agosto.

L’amiloidosi: la malattia che ha colpito Oliviero Toscani

“In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”, aveva rivelato Toscani al Corriere della Sera il 28 agosto scorso.

Sulla morte, in quell’occasione, aveva dichiarato:

“Non si sa quanto tempo resti da vivere, ma ho vissuto bene e non ho paura di morire. Certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato, lo conosco da quando era un ragazzo”.

La malattia che ha colpito Toscani è considerata rara e può interessare diverse parti del corpo. Si distingue per l’accumulo anomalo di proteine, note come amiloidi, nei tessuti e negli organi. Queste proteine si aggregano in modo irregolare, creando depositi che possono compromettere il funzionamento normale degli organi coinvolti.