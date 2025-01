Oliviero Toscani ricoverato in ospedale: gravi le sue condizioni di salute

Oliviero Toscani ricoverato in ospedale: gravi le sue condizioni di salute

Oliviero Toscani, il noto fotografo ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Oliviero Toscani, celebre fotografo di 82 anni originario di Milano, si trova ora ricoverato al pronto soccorso all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Secondo quanto si è appreso, il fotografo si trova ora in ospedale a causa di un malore e verserebbe in gravi condizioni.

Oliviero Toscani è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Oliviero Toscani risiede a Casale Marittimo, nelle campagne vicino a Bibbona, in provincia di Pisa, ed è stato ricoverato stamattina, venerdì 10 gennaio, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Al fotografo era stata diagnosticata circa due anni fa una malattia incurabile, l’amiloidosi, come reso pubblico da lui stesso lo scorso agosto.

Cos’è l’amiloidosi, la malattia rara che ha colpito Oliviero Toscani

La malattia che ha colpito Toscani si considera rara e può attaccare varie aree del corpo. Si caratterizza dall’accumulo anomalo di proteine, chiamate amiloidi, in tessuti e organi del corpo. Tali proteine e proteine si aggregano in modo scorretto formando depositi che rischiano di compromettono il normale funzionamento degli organi colpiti. La malattia può colpire tra i vari organi il cuore, i reni, il fegato, il sistema nervoso o altri, comportando vari sintomi che si differenziano a seconda della localizzazione dei depositi.