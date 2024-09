Oltre 2mila reperti di Game of Thrones, che includono la spada di Jon Snow e l'abito di Daenerys, sono stati messi all'asta. Scopri quale ha il prezzo più elevato.

Dopo cinque anni dalla conclusione di Game of Thrones, oltre 2.000 costumi, pezzi d’arte, oggetti di scena e altri memorabilia della carismatica serie sono messi all’incanto. Sarà la Heritage Auctions di Dallas a organizzare la vendita che avrà luogo per l’intero mese, dando la possibilità ai sostenitori di acquistare gli elementi che hanno rese concrete le visioni di George R. R. Martin. La società di aste e Hbo, che trasmette Game of Thrones, si sono unite nei primi mesi dell’anno per preparare la raccolta di cimeli, che comprende da armi come la spada di Jon Snow a capi di abbigliamento come l’ultimo vestito indossato da Daenerys Targaryen, interpretata da Emilia Clarke, durante la sua tragica fine. “Game of Thrones è rimasto nella memoria collettiva, attirando un’enorme quantità di fan desiderosi di più”, ha dichiarato Joe Maddalena, vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions. “Per questo motivo, abbiamo deciso di collaborare con Hbo per dare ai sostenitori la possibilità di acquisire un pezzo della storia dei loro personaggi preferiti, come Jon Snow, Daenerys, Cersei o Tyrion. L’asta autorizzata con oggetti provenienti direttamente dall’archivio della serie è un’occasione unica nel suo genere”, ha proseguito. Tra le gemme messe all’asta c’è l’ultimo abito di Daenerys Targaryen, ricordato dai fan. Un abito in pelle sintetica con tonalità grigio grafite a sfumature rosse, stretto sul davanti, disegno a squame di drago, lacci di seta che adornano i polsi e fodera di pelle rossa con un tocco di nero metallizzato nella part superiore, completato da una catena decorata con osso di drago color argento.

Nella quarta stagione, Nikolaj Coster-Waldau veste il costume di Jaime Lannister, tra cui una giacca in pelle con una fibbia di leone in ottone, chiusure in pelle con il nome “Jaime” scritto all’interno del colletto, cravatta, camicia, pantaloni in fustagno di colore pietra, un elmo e una corazza in metallo che riporta il simbolo della Guardia reale. Coordinati con il completo ci sono anche un paio di stivali firmati “Barriston” e “Pod”, unitamente alla celebre spada “Oathkeeper”, con lama in gomma e impugnatura in resina decorata con falsi gioielli rossi. Il prezzo iniziale per questo set completo è di 20.000 dollari, pari a 18.105 euro. D’altro canto, la spada di Jon Snow, maneggiata da Kit Harington nella sesta stagione, è conosciuta come una delle armi più popolari dell’intera saga. Questa spada, fatta di alluminio, è contraddistinta da un pomello a forma di lupo, verniciato di bianco per rappresentare lo stemma del metalupo Stark, con due rubini fasulli montati per gli occhi e disegni di acciaio incisi a laser. Questa spada ha il prezzo di vendita più alto al momento, fissato a 26.000 dollari, ossia 23.535 euro.