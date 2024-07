Oltre un Museo: Casa Batlló, Una Celebrazione Multisensoriale dell'Arte di Gaudí

Sito patrimonio Unesco, la Casa Batllò è da sempre icona della città di Barcellona. Ideata dal genio di Antoni Gaudì ha conquistato milioni di visitatori e ha ispirato il modernismo in tutto il mondo. Visitarla è un’esperienza sensoriale unica attraverso le stanze immersive, la realtà aumentata e le installazioni speciali. Qual era l’obiettivo originale? Rendere felici le persone attraverso l’arte.

Patrimonio Unesco dal 2005, sito unico al mondo

Volete vivere un’esperienza che sia unica? Dovete andare allora a visitare Casa Batlló a Barcellona. Sì perché la grande opera di Antoni Gaudì rappresenta un qualcosa di unico. Potrete vivere un’importante e forse inaspettata esperienza sensoriale. La Casa è patrimonio Unesco dal 2005 e quello più premiato, grazie ai 26 premi internazionali accumulati. Davvero incredibile! La visita stesa del sito non è paragonabile a quella di altri siti seppur bellissimi.

La visita si basa su affascinanti innovazioni tecnologiche

Casa Batlló nel suo restauro ha mantenuto quello stile che il genio Gaudì gli ha voluto donare alla sua realizzazione. Sarà una visita immersiva che sarà caratterizzata da diverse innovazioni tecnologiche che amplificano tutta l’atmosfera assolutamente magica. Qualche esempio? Le stanze immersive, i tablet con realtà aumentata e diverse produzioni audiovisive. Tutti i visitatori si dicono assolutamente sorpresi di questo tipo di esperienza durante il tour della visita.

Una vera icona della città di Barcellona

Barcellona è Casa Batlló e Casa Batlló è Barcellona. Le due cose vanno di pari passo, l’opera di Antoni Gaudì è davvero la vera icona della città catalana. Si può rendere felice una persona attraverso l’arte? Assolutamente sì e la casa ne è un classico esempio. Questo, infatti, era nell’idea originaria dell’artista, far felice chiunque varcasse quella soglia d’ingresso. Nello specifico ogni anno circa 1 milione di turisti vivono questo tipo di esperienza.

Un esempio di architettura per tutto il mondo

Punto di riferimento della corrente che si rifà al Modernismo, Casa Batlló è senza dubbio una creazione frutto del periodo maggiormente fruttuoso per Gaudì, all’inizio del 1900. Un validissimo esempio di come architettura e design possono andare d’accordo: pensate a come abbia potuto rivoluzionare le concezioni del tempo. Forme, luci e colori che riportano alle dolci atmosfere della natura. Insomma, l’architettura moderna deve molto a Casa Batlló.

Stanze immersive, realtà aumentata e installazioni speciali

Entrate e lasciatevi coinvolgere ad esempio dalle due stanze immersive, Gaudí Dôme e Gaudí Cube. La prima vede una cupola di 1.000 schermi per tornare a quel tempo, all’ispirazione che ha caratterizzato l’autore. La seconda attraversa in un certo senso la mente di Gaudì. Poi ancora la Realtà Aumentata su un tablet per viaggiare indietro fino a quei giorni e infine grazie alle installazioni speciali con molte produzioni audiovisive per conoscere chi ha realmente vissuto quella Casa.

Pronti alla partenza? Barcellona e Casa Batlló vi aspettano

Chiudete la valigia e partite subito. Godrete della bellezza di un sito famoso in tutto il mondo, unico nella sua originalità e che porta serenità e allo stesso tempo potrete girare le strade di Barcellona, una città turistica ma anche piena di storia e cultura.