Erano circa le ore 23 della serata di ieri quando, in un condominio a Bibbiano è scoppiata una lite per futili motivi tra due vicini di casa, lite finita in tragedia. sì, perché un uomo di 41 anni ha estratto un coltello da cucina e ha attaccato il suo vicino albanese, uccidendolo.

Omicidio a Bibbiano: la dinamica dell’accoltellamento

Il 41enne, per cause ancora da verificare, sarebbe andato incontro all’albanese, di 20 anni più grande id lui, e tra i due sarebbe scoppiata una lite. L’italiano, a quel punto, ha estratto un coltello da cucina e ha attaccato l’uomo, ferendolo in più parti e alla fine, uccidendolo. Sul posto si sono radunati, in breve tempo, tanti famigliari dell’albanese che hanno cercato di linciare il 41enne.

Omicidio a Bibbiano: l’arresto del 41enne

I carabinieri, intervenuti nel condominio di Bibbiano, hanno evitato il linciaggio e hanno trasferito il 41enne in caserma. L’italiano, già noto alle forza dell’ordine per alcuni furtarelli nei supermercati della zona, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e portato in carcere.