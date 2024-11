Francesca Deidda era stata trovata morta nel corso del mese di luglio, dopo essere scomparsa lo scorso maggio. Sin da quel momento, suo marito Igor Sollai era finito in carcere, ma l’uomo si era sempre dichiarato innocente. A distanza di qualche mese, è arrivata la confessione.

Francesca Deidda, il marito confessa il terribile omicidio

Era il 18 luglio scorso, quando le autorità avevano effettuato la macabra scoperta. I resti di Francesca Deidda, la donna scomparsa a maggio, sono stati rinvenuti in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. Un tremendo caso di omicidio di cui il marito della donna era sin da subito il primo sospettato. Igor Sollai era finito in carcere in quei giorni, ma si era sempre dichiarato innocente. Questo, almeno, fino alle scorse ore, quando è arrivata la confessione. L’uomo è in questo momento in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.