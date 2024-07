Gianluca Molinari ha ucciso in strada la sua ex Manuela Petrangeli. Oggi si decide sul fermo in carcere.

Questa mattina è previsto l’interrogatorio di convalida del fermo per Gianluca Molinaro, che ha ucciso l’ex compagna Manuela Petrangeli.

Omicidio Manuela Petrangeli, uccisa a fucilate: interrogatorio di convalida del fermo per l’ex

Previsto per questa mattina, nel carcere di Regina Coeli, l’interrogatorio di convalida del fermo per Gianluca Molinaro, che nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, ha aperto il fuoco contro la sua ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli. La fisioterapista 51enne è stata uccisa in strada, in via degli Orseolo, poco distante dalla clinica in cui lavorava.

Omicidio Manuela Petrangeli: l’ex accusato di omicidio aggravato e detenzione abusiva di armi

L’uomo si è costituito in caserma consegnando il fucile a canne mozze con cui ha compiuto l’omicidio. Dopo aver trascorso la notte in ospedale per un malore, dalla mattinata di ieri, venerdì 5 luglio, si trova in carcere. Le accuse a suo carico sono di omicidio aggravato e detenzione abusiva di armi. Nella giornata di oggi si svolgerà anche l’autopsia sul corpo della donna, al Policlinico di Tor Vergata.