Omicidio Senago: Impagnatiello, 'lavorare per risarcire sarà scopo mia vita'

Milano, 10 giu. (Adnkronos) – "Se mi chiedessero di lavorare per risarcire…sarà sicuramente il mio scopo di vita…quella è l'unica possibilità di redenzione, cercherò di restituire anche se non cambierà nulla". Lo dice, nelle sue brevi dichiarazioni spontanee, Alessandro Impagnatiello imputato a Milano per l'omicidio aggravato della compagna Giulia Tramontano.