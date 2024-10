Omicidio Senago: periti, 'Impagnatiello ha baricentro morale compromesso'

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano incinta di Thiago, ha un "equilibrio e un baricentro morale compromesso". Lo sostengono Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti, gli psichiatri incaricati dalla corte d’Assise di Milano di redigere la perizia che dimostra la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato. Gli psichiatri lo descrivono come una personalità che ha "tratti narcisistici e psicopatici" che non sfociano in un disturbo psichiatrico e che si caratterizza per la mania del controllo e la capacità di mentire.

"Non ci sono disturbi né psichiatrici, né di personalità, nella sua narrazione mantiene il senso di realtà ed è lucido sia nella fase precedente che successiva del delitto" spiegano gli esperti. La sua mania di controllo si coglie anche nella dichiarazione 'Due pedine sulla scacchiera e non sapevo proprio che mossa fare…', in uno stile di vita che "manipola" per ottenere il suo scopo, che non ammette interferenze e che quando viene 'smascherato' è pronto a uccidere, come ha fatto il 27 maggio del 2023.

La prossima udienza, con la discussione delle parti, è in calendario l'11 novembre, se la sentenza non dovesse arrivare in quella data la corte presieduta dalla giudice Antonella Bertoja ha fissato anche la data del 25 novembre.