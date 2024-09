Un uomo ivoriano di 26 anni, senza fissa dimora, è stato assassinato a coltellate nella notte a Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria, in piazza XX Settembre. L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte.

Omicidio stazione Bologna: proseguono le ricerche dell’assassino

La vittima, colpita all’addome, è riuscita a raggiungere un amico che lo attendeva in auto, ma era già gravemente ferita e sanguinante.

L’amico, vedendolo in quelle condizioni, ha immediatamente allertato il 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Le forze dell’ordine, subito intervenute sul posto, hanno avviato le indagini per identificare e catturare l’aggressore. I carabinieri stanno ascoltando testimoni e raccogliendo informazioni per cercare di ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Omicidio in stazione a Bologna: è caccia all’aggressore

Al momento, l’arma del delitto non è stata ancora ritrovata. L’episodio ha suscitato grande allarme nella zona, già nota per essere frequentata da numerosi senzatetto e migranti. Le indagini sono in corso per chiarire se l’omicidio sia avvenuto a seguito di un litigio o per altre ragioni, la caccia all’assassino è ancora aperta e non si esclude nessuna pista.

L’omicidio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in quest’area, con residenti e commercianti che chiedono maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine per prevenire episodi di violenza. Le autorità locali proseguono le indagini per fare luce sul movente del delitto.