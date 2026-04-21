Oncologo Loupakis: "Exercise oncology sostiene efficacia terapie e ne riduce tossicità"

(Adnkronos) – “Dare una definizione di exercise oncology può sembrare semplice, ma in realtà può essere particolarmente difficile. All’interno di questa definizione troviamo infatti tutti quei programmi di attività fisica adattata che possiamo proporre ai pazienti oncologici con l’intenzione di rendere le terapie meno tossiche, riducendo quindi gli effetti collaterali, e più efficaci, aumentando dunque le probabilità di guarigione e cura”.

Lo ha detto Fotios Loupakis, oncologo, ricercatore, presidente Associazione Kiss, partecipando a Milano all’incontro con la stampa ‘Il movimento come cura: l’attività fisica nel percorso oncologico’, promosso da Amgen, nel corso del quale è stata presentata la piattaforma online Be Active Lab, pesata per diffondere una maggiore consapevolezza sul valore dell’attività fisica in oncologia.

I benefici dell’exercise oncology, ha spiegato, sono “in parte immediati, perché nel momento stesso in cui si aderisce ad un programma di attività fisica ci sono degli effetti psicologici legati alla sensazione di essere seguiti maggiormente, e in parte a medio e lungo termine, con una migliore adesione alle terapie.

Ridurre gli effetti collaterali durante le terapie oncologiche significa non avere ritardi e, quindi, avere anche dei migliori risultati”.

Per l’oncologo è importante “avere la possibilità di rivolgersi a molteplici canali diversi per accedere a programmi di attività fisica adattata. Questo perché i pazienti e i familiari sono molto diversi tra loro: alcuni possono avere difficoltà ad accedere a luoghi fisici in cui svolgere attività fisica e preferire poterlo fare a casa.

Avere delle piattaforme online – conclude Loupakis – può quindi essere molto importante: può anche non essere il canale esclusivo, ma sicuramente fornisce una prima possibilità di avvicinamento all’esercizio. Diffondere questa cultura attraverso riferimenti online è prezioso anche per i medici stessi: permette di vedere non soltanto quali siano gli esercizi da fare, ma anche quali siano le evidenze scientifiche più recenti e più rilevanti”.

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