Open Arms: Salvini a pranzo con Valditara e dirigenti Lega in centro a Palermo

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) – Il ministro Matteo Salvini, con la fidanzata Francesca Verdini, in attesa della sentenza, è andato a pranzo in un locale nel centro di Palermo. Con Salvini ci sono anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il sottosegretario Claudio Durigon e altri dirigenti del partito. Salvini farà ritorno all'aula bunker prima delle 18 per la lettura del dispositivo.